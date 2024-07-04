英今大選 約翰遜為辛偉誠站台 保守黨形勢仍危殆

工黨有望破紀錄獲484席 英國今日舉行大選，首相辛偉誠周二盡最後努力拉票，出人意料找來前首相約翰遜同場爭取支持，是約翰遜在今場選戰中首次為保守黨站台。惟選前最後民調顯示，執政保守黨支持度僅18%，恐怕只能取得64席；在野工黨則有望大勝、收穫破紀錄的484席。

約翰遜周二晚到倫敦出席保守黨拉票活動，獲黨內支持者高呼名字歡迎。他承認有些人看到他可能會感到驚訝，但對辛偉誠尋求自己幫忙感到高興，認為沒有拒絕的理由。約翰遜在演說中列舉自己的眾多成就，但甚少着墨對辛偉誠的認可，而是重點關注他所說在野工黨贏得權力的危險，「如果你想交更多稅、覺得有多數千英鎊可花費，那就投票給工黨。如果你想不受控地接收難民、那就去吧（投票給工黨）。約翰遜警告，工黨準備摧毀保守黨取得的成就，他們不能袖手旁觀；又指如果民調準確，黨內分歧比可能面臨的災難都是微不足道。

辛偉誠曾辭職被指逼宮 辛偉誠隨後上台感謝約翰遜的支持，並認同對方稱保守黨需要團結，阻止工黨黨魁施紀賢組成超級大多數政府。他承認外界因不滿他和保守黨而猶豫，該黨未在所有領域取得預期進展，但否認選舉結果已成定局，認為只要有13萬人改變投票意向支持保守黨，就能阻止工黨。他亦呼籲保守黨人不要投票支持改革黨黨魁法拉奇陣營，否則將迎來工黨政府。約翰遜前年擔任首相期間，當時擔任財相的辛偉誠聯同前衞生大臣賈偉德辭職，被視為對約翰遜發動逼宮的主要人物。

大選將選出下議院650個國會議員，保守黨支持度僅得18%，甚至以一個百分點落後右翼政客法拉奇領導的改革黨，慘敗可能性愈來愈高。民調機構Survation預測，工黨在今次大選取得的議席，有望打破1997年大選的紀錄，比時任黨魁貝理雅帶領工黨贏得418席更多。工黨也有望再次成為蘇格蘭第一大黨，在當地57席中贏得38席，取代預料僅獲10席的蘇格蘭民族黨。

保守黨恐被改革黨「吞併」 辛偉誠領導的保守黨，將會在大幅落後工黨的情況下，與中間派自由民主黨爭取第二名，並且組成反對黨。保守黨有可能只取得64席，刷新1834年創黨以來的最低紀錄；自由民主黨預料會取得61席；改革黨則料獲7席。外界估計，法拉奇有可能「吞併」保守黨，領導一個兩黨合併而成新政黨，保守黨恐會「亡黨」。

法拉奇曾公開表示，他樂意領導一個由保守黨及改革黨合併而成的政黨，也多次提到希望當上反對派領袖，卻不會加入保守黨。有保守黨內部人士形容法拉奇對該黨來說是一場災難，理由是對方民望高漲，保守黨人很可能叛逃。另有分析認為，保守黨目前情況與1993年的加拿大進步保守黨類似。該黨執政接近10年，時任總理穆羅尼應對魁北克省及經濟管理問題不善，導致民望大挫，最後與加拿大聯盟合併，至此退出歷史舞台。本報綜合報道