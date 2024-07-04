水位破紀錄 平江縣36萬人受災

【本報綜合報道】湖南省岳陽市平江縣日前遭遇有紀錄以來最強降雨，城區水位突破70年來紀錄，中心城區多處內澇，全縣逾36萬人受災，2,685處橋樑道路被沖毀，超過3,200間房屋倒塌或損壞，21萬畝農作物受災。內媒周二實地探訪平江縣城時發現，很多商戶大量貨品被浸，損失慘重，商戶正在全力自救。平江縣防汛抗旱指揮部同日發公告表示，此次汛情前所未有，倡議縣內縣外各界伸出援手，踴躍捐款捐物。

平江縣瀏家灘路臨近汨羅江邊一家農機經營店的老闆何先生，周二下午和多名員工沖洗店內淤泥，將一些被水浸泡過的農機搬到店門外沖洗、晾乾。縣城關鎮北源村商戶陳先生的五金店也被洪水所浸，貨品損失慘重，另有商戶損失高達數十萬元人民幣。

本輪強降雨以來，平江縣29個縣防指成員單位、25個鄉鎮（街道）、551個村（社區）幹部24小時值班值守；組建70多人專家團隊和8,000多人救援隊，新建220處雨情監測設施；緊急安置逾5.1萬人。根據岳陽水文水資源勘測中心數據，昨天上午4時許汨羅江幹流平江站水位為70.49米，已退出警戒水位。

料長江中下游汛情持續 國家防總辦公室周二與多個部門開會指出，當前全國汛情主要集中在長江中下游及鄱陽湖、洞庭湖水系，太湖流域和烏蘇里江，預計長江中下游幹流水位仍將持續上漲。長江湖北漢口站水位周二中午已超27.5米，高於警戒水位0.2米以上，江水已抵達漢口江灘最高一層親水平台腳下。