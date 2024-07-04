路邊玩耍摔倒 男童被貨車輾死

【本報綜合報道】廣東深圳市一名6歲男童近日在自家店舖門前玩耍時不慎摔倒，不幸被貨運公司貨拉拉的貨車輾壓致死。死者父親袁先生表示，事發後肇事車輛的保險公司已作出賠償，但該公司作為平台方，有責任和義務約束平台司機的行為，理應承擔相應責任。公司相關負責人隨後回應，基於人道關懷考慮，將與家屬協商關懷和處置方案。

內媒周二報道，事發於今年1月30日上午，男童當日在路邊玩耍時摔倒在地，一輛貨車剛好經過，從他的頭部輾壓而過。袁先生怒斥貨拉拉司機當時沒有觀察周圍環境，也沒有看到倒在地上的孩子，直接開車輾壓。涉事貨車在行駛期間，車身明顯起伏顛簸，司機隨即停車並落車查看後方情況。孩子被送院搶救，但最終不治。

家長指公司有責任約束司機 醫院發布的診斷說明書顯示，男童由家屬送入搶救室，醫生檢查發現他已意識全無，也無生命迹象，其死因是車禍傷，呼吸心跳驟停。袁先生表示，肇事司機事後已被認定負全責，經保險公司賠償約118萬元人民幣（約196萬港元）。他又認為，貨拉拉對此也有責任，雙方商討至今未有定論。該公司周二回應稱，得悉此事後深感痛心與惋惜，已成立專案組處置，將積極配合政府部門與家屬溝通。