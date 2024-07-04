獨山縣前書記受賄近600萬 囚10年半

猶永凱

【本報綜合報道】貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣人民法院周一一審公開開庭，宣判獨山縣委前書記猶永凱受賄案，以受賄罪判處他有期徒刑10年半，並處罰金60萬元（人民幣‧下同，約64.5萬港元），追繳其受賄所得及其孳息。

法院審理查明，猶永凱2012年至2019年利用擔任甕安縣政府副縣長，甕安縣委常委、副縣長，龍里縣委常委、常務副縣長，福泉市委副書記、福泉市市長，獨山縣委書記等職務便利，為3人在土地審批、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受他們財物共計556.9萬元（約598萬港元）。猶永凱出任獨山縣委書記當月，其前任潘志立被免職，該縣當時債務高達400多億元（約430億港元），曾耗資兩億元（約2.15億港元）打造「天下第一水司樓」而引起關注。

黑龍江前副省長被捕 最高人民檢察院周二另發布消息，黑龍江省委前常委，省政府前黨組副書記、副省長王一新涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴，最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定。此外，河北省唐山市委常委、曹妃甸區委書記侯旭涉嫌嚴重違紀違法，正接受省紀委監委紀律審查和監察調查，是唐山市近來第8名被查的省管幹部。

王一新