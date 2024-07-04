任中美洲統合體臨時主席 尼加拉瓜疑謀排除台灣

【本報綜合報道】尼加拉瓜本月起至今年12月擔任中美洲統合體（SICA）臨時主席國，惟被質疑增加有關中國和俄羅斯的議程，企圖重施故技排除台灣，讓大陸取代台灣在這個組織的觀察員地位。

讓大陸獲觀察員地位 台媒周二報道，尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）政府2021年和台灣斷交後，宣布和大陸成為戰略夥伴關係，並跟在去年與台灣斷交的洪都拉斯聯手，積極引進大陸勢力介入中美洲事務。尼加拉瓜與洪都拉斯反美立場鮮明，與大陸關係密切，因此尼加拉瓜極有可能在擔任臨時主席國期間，再次運作讓大陸取代台灣的觀察員地位，甚至把俄羅斯也拉近中美洲統合體。

尼加拉瓜去年8月在中美洲議會（PARLACEN）主導並提出讓大陸成為常駐觀察員，並取消台灣的觀察員地位。台灣外交部曾強調，中美洲統合體與中美洲議會不同，前者採取「共識決」，如有成員反對，提案會遭否決。即使台灣已退出中美洲議會，但在中美洲統合體和中美洲銀行的運作未受影響。