入境帛琉被海關搜私處 台女向外交部投訴

【本報綜合報道】台灣一名李姓女子近日前往帛琉旅遊時，遭當地海關人員脫光衣物搜身，甚至查看私處有沒有藏毒。她周二前往台外交部表達不滿。協助李女的新黨副發言人游智彬批評，台灣民眾在外地受委屈，台外交部卻束手無策。台外交部同日表示，帛方已善意回應，日後將持續改善相關程序。

李女上月17日入境帛琉時遭當地機場海關人員搜身，她表示歷年出境這麼多次，從來沒有被這樣檢查私處。當帛琉海關檢查時，她也只能害怕地配合，擔心不配合檢查會被原機遣返。帛琉海關又要求手摸內衣一圈及脫下內褲，讓她感到非常屈辱。她曾詢問台方駐帛琉大使，所得回覆是「隨機抽查」。她希望未來帛琉海關能優化，不要採取這種侵入的檢查方式，還要增加翻譯，告訴英文不好的旅客到底要檢查甚麼。

帛方強調依法進行 台外交部表示非常重視事件，已第一時間向帛方表達關切，並多次透過駐當地使館及外交部官員致電當事人，表達重視與關懷之意，亦已指示駐當地使館向帛琉政府相關部門查證事件原委。帛方強調搜查是依法進行，對帛琉民眾或外來旅客一視同仁，絕非針對李女或特定地區人士。台使館向當地政府強調，邊境執法也應兼顧國際旅客權益，於執行安檢時宜妥善向當事人說明，避免衍生誤會。