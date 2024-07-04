美媒：台官員憂更多民眾在陸拘留

【本報綜合報道】台灣上周升級赴陸港澳旅遊警示，建議民眾避免非必要旅行，原因是大陸近來發布關於懲治「台獨」分子的意見。美媒周一報道，台灣官員擔憂大陸可能將拘留更多台灣人，向台總統賴清德施壓。

近年有15宗相關個案 據報道，台灣兩名安全官員上月28日在簡報會上表示，大陸當局擴大法律範圍的舉動，形同將針對台灣的國內立法武器化。官員指出，近年已有15宗相關拘留事件，未來台灣人在大陸可能被拘，或在與大陸有引渡條約的地方也會面臨拘留，但目前未發生此類情況。他們認為，任何拘留事件都會傷害兩岸關係。

另有台媒公布上月民調，顯示針對民眾對賴清德執政的整體表現，有47.6%滿意，比前一個月增加2.4個百分點；有34.7%不滿意，比前一個月增加9.4個百分點。

行政院長卓榮泰滿意度亦上升6.9個百分點，不滿意度則上升11.1個百分點。資深媒體人分析指，兩人滿意度都上升固然是好事，但不滿意度上升的增幅都高於滿意度，是一項警號。