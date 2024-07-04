陸委會拋出兩國論 國台辦斥挑釁

【本報綜合報道】賴清德多次提及兩岸「互不隸屬」，台陸委會副主委梁文傑周一稱除憲法之外，在其他法律制度裏，把對方當國家，要叫「兩岸」或「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家。大陸國台辦發言人陳斌華於周二回應指出，陸委會言論再次暴露出民進黨當局頑固堅持台獨分裂、不斷挑釁對抗的本質。

陳斌華炮轟賴清德

陳斌華指出，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割。他批評，賴清德當局就任以來罔顧事實、曲解法理，赤裸裸販賣「兩國論」，引發兩岸同胞強烈不滿和堅決反對。他稱，賴清德的台獨言論欺騙不了台灣民眾，洗白不了其「台獨工作者」、「麻煩製造者」的本質，任何挑戰一個中國原則、挑釁兩岸同胞的行徑，必受懲罰、必定失敗。