大陸扣越界捕魚船 台海巡3艇奔赴 對峙句鐘

台灣澎湖籍漁船大進滿88號周二晚在金門東北外海作業時，遭兩艘大陸海警船強行登檢後帶回大陸圍頭港，台方3艘海巡艇接報後趕到，但遭4艘大陸海警船阻攔，雙方在海上對峙近一小時，台方擔心進入陸方水域衍生爭端，最後放棄緊追。台媒昨日報道，漁船上共有兩名台籍、3名印尼籍漁民，可能是越界捕魚才遭帶走，目前停泊在福建泉州。台海巡署呼籲，陸方勿政治操作。

台海巡署周二晚發布新聞稿指，當晚8時14分接獲大進滿88號船主報案，其於金門料羅港東北面的限制水域外，遭大陸海警登檢扣押，立即調派海巡艇急速馳援。台海巡向大陸海警船廣播，要求立即釋放漁船；陸方也廣播喊話，要求勿干擾。海巡署表示，將由陸委會、漁業署透過兩岸渠道協調處理。海巡署亦呼籲陸方勿損害兩岸關係，盡快釋放大進滿88號和船員。

屬大陸伏漁期 台媒指出，當晚有多艘澎湖漁船在圍頭海域捕魷魚，由於目前是大陸伏漁期，陸方漁船都不敢出海捕魚，因此台方漁船相當顯眼，當時有8艘大陸海警船在周圍海域巡邏，因此才遭到登檢。金門區漁會理事長陳水義則表示，尚未接獲任何金門籍漁船的異常通報，漁會方面暫不會有任何動作，漁民仍可正常作業，呼籲勿過度反應。

最終台方遭驅離 大陸海警局新聞發言人劉德軍昨日表示，福建海警周二在泉州近海依法登檢扣查一艘涉嫌非法捕撈的台灣省籍漁船。該漁船違反伏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，其使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸，破壞海洋漁業資源和生態環境。期間台方有關船隻試圖干擾陸方正常執法，福建海警予以警告驅離。本報綜合報道