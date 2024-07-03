法極右勢力冒升 第二輪投票決勝

法國國民議會選舉第一輪投票周日結束，據法國內政部公布的結果，極右「國民聯盟」得票約33%成最大政治力量，比歐洲議會選舉得票31.37%還要高，相信這是得到瑪琳勒龐姪女瑪莉安新成立的「再征服黨」給予的轉投支持，當然亦有少數在戴高樂派「共和黨」選民離心轉投的支持，但整體看起來並不驕人，因為投票前有民意調查顯示其支持度可達36%。

籲轉投勝算高候選人 左派的「新人民陣線」（NFP）得票約28%，成為第二大政治力量，比2022年組成的聯盟在國會第一輪投票所得的約25%還要高，說明這個由社會黨、綠黨、不屈的法蘭西及共產黨組成的左派大聯盟，即時宣布合作產生強大號召力，不過還是比民意達30%或以上的支持度低。

法國總統馬克龍領導的中間派聯盟得票約20%，排第三，但已經遠比歐洲議會選舉中的約14%為佳。2022年，他的「復興黨」在第一輪投票只得約25%，但在第二輪投票後卻得到42%的議席，未過半數但已成為最大政治力量，並在國會任命總理掌政。如今馬克龍還是希望在第二輪投票可以得到這個結果。此外，還有法國共和黨的得票約6.5%，是穩定第4勢力，相信這個力量在第二輪投票會支持馬克龍遠多於「國民聯盟」。今輪選舉投票率高達66%，創下27年來新高，反映法國人民極重視這次支持及反對極右政治力量冒升的比試。

因為第一輪577席中，沒有過半數勝出的有501席，決定性的是7月7日第二輪投票！投票前這段時間是501個選區候選人之間的大量宣傳、游說及妥協時刻，左翼民粹「不屈的法蘭西」領導人梅朗雄，就放下身段，請求選區中位於第三或第四的候選人全力支持轉投有機會勝出的非「國民聯盟」候選人，務求一票都不會流去極右翼。

以目前第一輪投票左翼聯盟的約28%及中間派聯盟的約20%得票，加上共和黨的6.5%，聲勢上壓倒極右「國民聯盟」的約33%。只要前三黨組織的選民，能合理地轉投自己理念相近的反極右最大地區政治力量的候選人，勝利亦非難事，但極右仍然是法國政壇右傾趨勢的重大挑戰。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻