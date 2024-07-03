專家80日聯合醫治 救回26周早產嬰兒

中國重慶市一名26周早產嬰兒早前出生後，不僅體重只得870克，更伴有新生兒呼吸窘迫症候群、呼吸衰竭、肺炎及貧血等，病情十分危重，隨時有生命危險。陸軍軍醫大學西南醫院多學科專家經逾80天聯合救治，嬰兒終於成功克服重重生死難關，康復回家。其父母周一重返醫院，向一眾參與治療的專家送上錦旗，以示感激。

肺炎貧血腎衰 視網膜病變 醫院兒科主任陳盛介紹，早產嬰兒小團子（化名）獲院方接受時，已因胎齡過小且全身器官發育極不成熟，導致腎功能急劇惡化，還有多種併發症，出現急性腎衰竭。對此，兒科團隊立即聯繫腎臟內科緊急會診討論，制訂救治方案，最終排除萬難，順利為小團子展開連續72小時的腹膜透析治療，使他的腎臟功能逐步恢復。

惟好景不長，解決小團子的腎臟問題後，兒科團隊又發現他的視網膜病變，病情時刻惡化，若不及時治療，更或導致失明。團隊為此再次邀請麻醉科和眼科專家會診，決定再次為小團子施行手術治療。經多學科專家用心治療，小團子的手術十分順利。

除上述治療外，醫院兒科還為小團子配備醫護團隊，展開全天候精心護理，並協助他順利闖過多個兇險關卡，最終其身體情況逐步穩定，體重亦逐漸增長到2,500克，各項生命指標回歸正常水平，創造生命奇迹。本報綜合報道