南非總統宣布新一屆內閣名單

拉馬福薩

【本報綜合報道】南非總統拉馬福薩周日發表電視講話，宣布新一屆南非政府內閣成員名單。拉馬福薩稱，新一屆南非政府將優先考慮推動南非經濟實現快速、包容和可持續增長，並通過解決貧困和不平等問題來創造一個更加公正的社會。

反對黨領導人任農業部長 拉馬福薩表示，為應對挑戰，確保國家行政部門包容民族團結政府的所有政黨，他對一些部門進行了拆分與合併，包括將原農業、土地改革和農村發展部拆分為農業部、土地改革和農村發展部，將原電力部、原礦產資源和能源部拆分重組為電力和能源部、礦產和石油資源部。

根據拉馬福薩宣布的內閣成員名單，新內閣中副總統馬沙蒂萊、財政部長戈東瓜納、總統府部長恩特沙韋尼、旅遊部長德利萊等留任，拉莫拉任國際關係與合作部長、曼塔謝任礦產和石油資源部長。最大反對黨民主聯盟領導人斯廷黑森任農業部長。

在今年5月29日舉行的南非國民議會選舉中，拉馬福薩領導的非洲人國民大會（非國大）獲得國民議會400個議席中的159席，維持國民議會第一大黨地位。由於未能獲得國民議會半數以上議席，非國大與民主聯盟、因卡塔自由黨、愛國聯盟等反對黨組成民族團結政府。6月14日，拉馬福薩在新一屆國民議會首次會議上當選南非總統，並於19日宣誓就職，開啟他的第二個總統任期。