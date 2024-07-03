以國擬加薩北部試行人道主義氣泡

盼逐步取代哈馬斯統治

試點計劃將率先在加薩北部的阿塔特拉（Atatra）、拜特哈嫩（Beit Hanoun）和拜特拉希耶（Beit Lahia）居民區啟動，它們距離以色列邊境僅約兩至3公里。以軍會從加薩北部的西埃雷茲過境點向經過審查的加薩居民輸送援助物資，巴人從分發物資開始逐步擴大自身在社區的職責，直到接管該區的民事管理。如果試點成功，以色列會把「人道主義氣泡」向南擴展到加薩其他地區，取代哈馬斯的統治，並於未來由國際社會和阿拉伯國家的代表、當地巴勒斯坦權力機構官員及私人承包商共同管理。不過，計劃在以色列政府內部和阿拉伯世界都遭到質疑和批評。