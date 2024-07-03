朝中社稱已試射新型戰術彈道導彈

【本報綜合報道】北韓朝中社昨日報道，該國周一試射可搭載超大型彈頭的新型戰術彈道導彈。美國周一譴責北韓試射導彈，重申對南韓的安保承諾。

可攜帶4.5噸級超大型彈頭 報道指，導彈總局利用模擬彈頭，測試可以攜帶4.5噸級超大型彈頭的「火星炮-11 丙4.5」導彈，驗證導彈在最大射程500公里和最小射程90公里中，飛行穩定性和命中目標的精確度。導彈總局預告，本月將進行另一次試射，驗證新型戰術彈道導彈在250公里中等射程的飛行特性、命中目標精確度，及超大型彈頭爆炸力。

與此同時，南韓軍方昨日在京畿道和江原道前緣射擊場舉行K9自走炮等實彈射擊演練，射擊場地位於兩韓軍事分界線以南5公里內。南韓與北韓於2018年簽署《九一九軍事協議》後，南韓未曾實施炮擊演練，協議規定韓朝不得在距離軍事分界線5公里以內地區實施炮擊演練和團級以上規模的野外機動演練。惟今年5月起，北韓接連發動各種挑釁，南韓政府已於上月4日決定中止協議所有條款。

韓軍認為，當前情況與《九一九軍事協議》生效時不同，前線部隊需要親身到作戰地區環境實施實彈射擊演練，不需再退至後方。韓軍也計劃今後在軍事分界線附近地區，實施大規模聯合野外機動演練。