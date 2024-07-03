美制裁2華人 指為墨西哥毒販洗錢

【本報綜合報道】美國財政部周一制裁一名墨西哥和兩名中國人，他們被控洗錢，資金來自墨西哥錫那羅亞販毒集團。涉事中國人是一個設於美國的中國洗錢組織成員，兩人被控為將販毒收益轉為美元提供便利。

被制裁的包括居住在中國的佟霈佶（Tong Peiji）與何家璇（He Jiaxuan），他們為屬於錫那羅亞販毒集團的非法毒品收益洗錢而受制裁，何家璇在佟霈佶指使下，為犯罪團夥辦理大宗現金交付，佟霈佶更前往墨西哥，與錫那羅亞販毒集團成員談判洗錢協議。另一名被制裁的是墨西哥男子奧瓦列（Diego Acosta Ovalle），被控掩蓋和管理毒品販運收益，再轉給販毒集團助理，在該集團的財務運作方面發揮關鍵作用。

稱中國洗錢組織成威脅 美國財政部指出，中國洗錢組織已成美國以至全球從事專業洗錢的關鍵方，並迅速成為美國金融體系面臨的最突出的洗錢威脅之一，錫那羅亞等販毒集團愈來愈多與這些組織合作洗錢。美方強調，打擊在中國的洗錢組織是該部門的關鍵優先事項，今次行動切斷協助將芬太尼等非法藥物販運到美國的主要洗錢者資金流動。