拒華主導國際體系 美稱將激烈競爭

指華投資助俄侵烏

布林肯表示，隨着時間推移，中國的目標愈來愈明確，圖在未來數十年成為國際體系中，在軍事上、經濟上、外交上的領先和主導國家。他認為若中方對世界願景與美方或大多國家相符「是一回事」，但中方對未來有不同願景，因此美國不同意，將挺身而出與華激烈競爭，以確保美國是有效塑造未來的國家。談到俄烏戰爭、以巴衝突時，布林肯提到與國際盟友合作應對共同挑戰的重要性，舉例中國投資俄國防工業基地，使俄方能繼續侵略烏克蘭，對歐洲造成重大影響。他又指，美國在亞洲的夥伴再次明白，如任由侵略在任何地方肆無忌憚，將在世界各地成為更大威脅。