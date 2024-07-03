民主黨傳提前確認拜登提名

拜登

【本報綜合報道】拜登在首場總統選舉電視辯論表現差勁，令民主黨內出現陣前換將聲音。美媒周一指，民主黨考慮於本月21日提前確認拜登的總統候選人提名，消除他將被撤換的傳言。

原定8月黨全國代表大會拍板 知情人士透露，民主黨全國代表大會的下屬委員會將於本月21日舉行線上會議，屆時可能會正式提名拜登成為總統候選人，而非按傳統等到8月19日才舉行的民主黨全國代表大會。

今年3月，拜登和前總統特朗普各自鎖定民主黨、共和黨的總統候選人提名，還需等待兩黨各自舉行全國代表大會正式提名他們，共和黨全國代表大會將於7月18日召開。拜登在上周四與特朗普的辯論時出現表達困難、說話含糊不清、思路混亂等情況，引起民主黨內部恐慌，拜登在過去周末與家人討論競選前景，獲支持繼續參選。

在辯論後，《紐約時報》、《華盛頓郵報》等多間美國主流傳媒公開呼籲拜登退選，美國時尚雜誌《Vogue》周一公開8月號的封面是第一夫人吉爾，她在專訪中展現堅定立場，力撐拜登，直指不會讓90分鐘的辯論定義他4年來的總統任期，他們將繼續奮鬥。