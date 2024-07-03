特朗普獲判享公務豁免權 圖推翻大選案重審 重返白宮強心針

美國聯邦最高法院周一以6票對3票作出爭議性裁決，裁定特朗普的公職行為享有某種程度的豁免權，但非公職行為則沒有豁免權。特朗普在社交平台發文表示歡迎裁決，認為是美國憲法和民主的巨大勝利，而作為美國人，他感到自豪。總統拜登發聲明警告，裁決是危險的先例，意味總統的行為幾乎沒有任何限制，敦促選民阻止特朗普重返白宮。

特朗普因涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果，去年8月被司法部特別檢察官史密斯以密謀欺詐美國、密謀妨礙官方程序、妨礙及試圖妨礙官方程序及密謀侵犯他人權利等4項重罪起訴。華盛頓特區聯邦區域法院主審法官丘特坎去年12月駁回特朗普的豁免權主張。特朗普向聯邦最高法院上訴後，丘特坎今年2月暫停訴訟審理程序，等候聯邦最高法院裁決。

未界定公職行為定義 特朗普被起訴的4類行為，包括2020年選舉後與司法部官員的討論、被指向時任副總統彭斯施壓，要求阻止國會確認拜登勝選、涉嫌安插支持者假冒選舉人參與大選結果認證，以及他的行為是否與支持者衝擊國會有關。聯邦最高法院認為，特朗普與司法部官員的對話，享有刑事起訴豁免權，與彭斯的互動亦假定有豁免權，但有關行為要與另外兩項行為一同發還下級法院重審。

聯邦最高法院9名大法官中，6名保守派大法官同意特朗普享有某種程度豁免權，當中包括3位特朗普任內任命的大法官；反對者為3名自由派大法官。

首席大法官羅伯茨在裁決書表示，總統不能凌駕法律之上，其公職行為應享有推定的豁免權，但該豁免權不適用於非公職行為。然而，聯邦最高法院並未界定在此情況下何為「公職行為」。3名自由派大法官則認為，裁決實際上予以特朗普「他所要求的乃至更多的豁免權」。

拜登憂總統權力無限制 在聯邦最高法院裁決出爐後，特朗普在社文平台發文說：「這是美國憲法和民主的重大勝利。」拜登則形容裁決從根本上改變了美國長期以來的信念，即任何人都不應凌駕於法律之上，美國人必須決定是否要再次把總統職位交給特朗普，他只會更大膽做任何想做的事。

拜登續指，他會尊重總統權力的限制，就像過去3年半以來所做的那樣，但任何總統包括特朗普現在都可以無視法律。拜登同意聯邦最高法院自由派大法官索托馬約爾的觀點，後者反對特朗普享有豁免權，並在判詞寫道「出於對美國民主的擔憂，我不同意」。拜登還說，願上帝保佑所有人，願上帝幫助維護美國的民主。

這是18世紀美國建國以來，聯邦最高法院首次宣布前總統在任何情況下都可能免受刑事指控。美媒普遍分析指，今年11月總統大選前，特朗普不太可能接受審判。而若特朗普贏得大選，上台後將能讓史密斯起訴案完全撤銷。本報綜合報道

上屆任期結束後，特朗普多宗官司纏身，包括國會暴動案。（中新社圖片） 丘特坎 特朗普被控不當處理機密文件。 史密斯