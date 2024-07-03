浴室內裝天眼 水上樂園被投訴

【本報綜合報道】湖南省永州市一個水上樂園近日被投訴在浴室內裝設閉路電視攝像鏡頭。事件被揭後，水上樂園工作人員回覆，園方正在整改。水上樂園所屬的公司則表示，已了解此事，正和景區負責人溝通，督促景區處理。

工作人員：園方正整改

尹女士上周六帶兒子到永州恐龍水世界遊玩，二人在親子浴室沐浴、更衣時，突然發現室內裝有一個攝像鏡頭。尹女士當下感到十分詫異，立即向園方工作人員反映。工作人員起初表示不知道浴室內有攝像鏡頭，後來又改口稱攝像鏡頭是壞的。工作人員之後帶尹女士前往監控室，查看浴室內的監控畫面，看到一名男清潔工正在清潔浴室。她於是再次質問工作人員，對方解釋浴室僅供小朋友使用。但她指出，在親子浴室入口沒有看到有關僅供小朋友使用的標識。她其後報警，但至今未接到警方跟進答覆。