假貨標榜「999足金」 網絡主播推銷

【本報綜合報道】內地電商、直播平台銷售金飾標榜「999足金」，卻有以假充真等情況，消費者受騙後難以維權。內地官媒周日報道起底假黃金黑色產業鏈，揭發假金飾是在浙江和廣東製造，成本價僅個位數，配上假證書再經網絡主播宣傳，最終標上數百元人民幣誘騙消費者購買。

購買群解散 失維權證據 報道發現，多名直播平台主播用搶購足金、高價補貼為噱頭，營造氣氛吸引網民圍觀後，便轉為推銷黃金商品，並以「搶黃金」字眼在聊天室刷屏，實際售賣打上「999」刻印、卻主要以銅製作的戒指和手鐲。成功令消費者上當購買後，金飾賣家卻突然消失，主播也突然解散聊天群組，消費者只剩下支付紀錄，沒有維權證據。

用真金送檢 呃取合格證 報道追查到廣東省汕尾市海豐縣一間首飾廠，負責人指當客戶有需求，他們就會為飾品打上「999」刻印。深圳市有電鍍廠被業內稱為製造仿冒黃金飾品高手，負責人指以金包銀利潤空間更大。假金飾之後在浙江省的義烏市和溫州市平陽縣銷售，其中一間工藝品廠負責人承認會用真金送檢，拿到合格證用於所有仿真金條。