66縣挪21億元學生餐補助還債

【本報綜合報道】內媒昨日報道，在十四屆全國人大常委會第十次會議上，審計署審計長侯凱在作《國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》時指出，2021年至去年8月，66個縣挪用了19.51億元（人民幣‧下同，約21億港元）的學生營養餐補助資金，用於償還地方債務和其他支出。

該審計報告公布一些民生資金管理和使用上存在的問題，在農村義務教育學生營養改善計劃專項資金審計方面，國務院重點審計13省159縣2021年至去年8月補助資金231.37億元（約248.6億港元），佔抽審縣同期補助總金額的91%。當中發現三大主要問題，包括資金被挪用，直接用於解決地方政府的財務困境；147間供應商和部分學校食堂等供餐單位違規經營；25縣通過違規直接指定、設置不合理條款等方式，確定52間供應商向2,605所學校供餐。

24省虛構勞動關係騙1.4億補貼 在就業補助資金和失業保險基金審計方面，審計署重點審計193個地區的就業補助資金和失業保險基金，發現9省對10.9萬人應發未發社會保險補貼等，24省386個單位通過虛構勞動關係等騙取套取各類補貼1.3億元（約1.4億港元）。在鄉村振興方面，審計署重點審計11省73個鄉村振興重點幫扶縣，抽審4,232個幫扶項目，發現16縣未按要求將2.36萬人納入排查範圍，649人被虛報完成幫扶但實際未採取任何措施。審計署建議，盡快補齊農村基礎設施和基本公共服務短板，嚴肅查處各類違反財經紀律問題。