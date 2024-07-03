機票退改簽騙局 有人損失42萬元

【本報綜合報道】暑假出行旺季將至，內地傳媒周一報道，有不法之徒趁機實行「機票退改簽」騙局，冒充航空公司職員報出旅客姓名、身份證號碼和航班資料，藉此騙取金錢。報道提醒民眾應循官方途徑、正規平台訂購機票和核實安排，盡可能避免洩露個人資料。

小額補貼誘供私隱 報道指，民眾范女士出行前接到電話，對方自稱中國國航客服，並指其預訂航班因飛機故障取消，公司提供300元（人民幣‧下同，約322港元）補貼，讓她登入一個網址退款和賠付。范女在對方指引下多次進行人臉識別認證和屏幕共享，並透過銀行帳戶向騙徒轉帳40萬元（約42萬港元），直至國家反詐中心致電才驚覺自己受騙。

此外，浙江省衢州市一名男子接到自稱是機票客服的電話，指飛機零件壞了無法起飛，可以為其改簽。騙徒以轉帳600元賠償金（約644港元）為誘，引導受害人下載陌生軟件、綁定銀行卡、轉帳、解凍卡、刷流水和貸款，受害人最終轉帳6筆款項合共20多萬元（約21萬港元）。