鐵路暑期料8.6億客次 將加開列車
【本報綜合報道】為期62天的內地鐵路暑期運輸周一啟動，中國國家鐵路集團有限公司預計發送旅客8.6億人次，日均發送1,387萬人次。
傳統旅遊點仍熱門
國家鐵路集團有限公司運輸部相關負責人稱，今年暑期學生、旅遊、探親等出行需求旺盛，鐵路客流將保持高位運行，鐵路部門將加大運輸能力投放，每日安排增開臨時旅客列車276列，較2023年同期增加128列，日均計劃安排開行旅客列車約1.15萬列。鐵路部門將落實便民利民惠民舉措，努力為旅客平安有序出行和經濟平穩運行提供可靠保障。
內媒周一從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，今年暑期旅客運輸，長三角鐵路預計發送旅客1.74億人次，日均發送旅客280萬人次。暑運期間，長三角鐵路部門計劃開行旅客列車1,341.5對，同比增加30.5對。從客流趨勢看，受大中專院校放假開學、期中返校等安排影響，客流將呈現出首尾「兩頭」高，中段相對平穩的「U」字形走勢。其中，8月份客流整體大於7月份、周末客流大於周中客流。至於客流目的地，傳統旅遊城市北京、西安、青島、廈門；熱門旅遊地長沙、揚州、黃山等均為暑運客流集中方向。
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