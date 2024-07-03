雲南塌山泥埋5口 3死2獲救
【本報綜合報道】雲南省昭通市威信縣周一發生山泥傾瀉，一家5口被埋。威信縣委宣傳部同日在官方微信發消息稱，事件造成3人死亡、兩人受傷。據報道，獲救者均為小孩，死者則為一名大人和兩名小孩。
據威信縣災害應急救援處置指揮部稱，受連日強降雨天氣影響，威信縣羅布鎮黑龍村周一上午發生山泥傾瀉，導致一處民房倒塌。災害發生後，威信縣組織救援力量趕赴現場展開救援。目前現場救援工作已全面結束，傷者及時送至醫院救治，無生命危險，各項善後工作正在開展。
祖母剛外出避劫
當地村民表示，事發前一晚下大雨，周一上午6時半左右，涉事房屋後方的山坡塌下將房屋二樓沖倒，村民其後報警並進行救援。由於屋頂水泥板掉下來，夾雜着泥水將一樓掩埋。村民用鐵筆和錘企圖鑿開水泥，但收效不大，最後等消防來了才將人救出。村民稱，被埋的4名孩子分別來自兩個家庭，他們的父親是兩兄弟，大人在外工作，祖母在家照顧孩子。事發時祖母外出清理屋旁邊的水溝，因而逃過一劫。遇難的大人是其中一名孩子的母親，事發前一晚才回家，原打算放假帶孩子出去玩。
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