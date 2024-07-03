持續暴雨 廣西山洪63屋垮倒 湖南沖走防汛幹部

受空槽和低層偏南急流影響，廣西柳州市融安縣周一出現暴雨，板欖鎮泗安村24小時內最大降雨量達155.8毫米，氣象台把暴雨應急響應提升至3級。突降暴雨導致山洪暴發，部分房屋、農田和果園被洪水淹沒，電力線路被沖毀。板欖鎮有19幢63間房屋倒塌，涉及31人，37戶112人疏散，未有人命傷亡報告。

融安縣板欖鎮泗安村、東嶺村、龍納村等受災村莊電力中斷、網絡中斷，電力和通訊應急搶修人員開展搶修作業，電力和通訊正陸續恢復。板欖鎮發放應急救災用的食用油、帳篷、毛巾被、蚊帳、解放鞋、摺床等災民急需生產生活物資，確保他們有臨時住宿地、有飯吃、有水喝、有衣服穿，幫助受災群眾渡過難關。

安徽86萬人受災 另在安徽的暴雨洪澇災害亦非常嚴重，據該省應急管理廳統計數據，截至周一下午4時，黃山、宣城、安慶、銅陵、池州、六安、蕪湖7市36縣區累計86萬人受災，緊急疏散安置19.7萬人。同日下午5時，該省長江幹流全線超警戒水位，水陽江、牛屯河、西河等15條支流和南漪湖等3個湖泊超警戒水位。

國家防災減災救災委員會周一針對該省將國家救災應急響應級別提升至3級，派出工作組赴災區視察，指導和協助地方做好救災工作。該省氣象台昨日上午9時發布暴雨黃色預警。

湖南省岳陽市平江縣遭遇1954年以來最大洪水，目前平江老城區近三分之一被浸，新城區則接近一半被浸。當地媒體中心周一被浸，20多名主持、記者和後期製作工作人員需由衝鋒舟接走。毛田鎮周一晚突發山洪，3名幹部防汛排查時連同車輛被沖走，至昨日兩人獲救，仍有一名幹部失聯。平江縣防汛抗旱指揮部周一晚10時發公告，自上月18日至周一，平江站降雨量762.4毫米，是當地自有氣象紀錄以來持續時間最長、強度最大、雨量最多的一次汛情。

據岳陽水文水資源勘測中心消息，昨日凌晨零時30分，汨羅江幹流平江站出現77.67米的洪峰水位，超過保證水位（74米）3.67米。初步統計顯示，平江共有34萬人受災，2,600多處橋樑道路被沖毀，36間房間倒塌或嚴重損毀，近17萬畝農作物受災，經濟損失兩億多元人民幣（約2.17億港元），縣城部分區域電力通訊中斷。本報綜合報道