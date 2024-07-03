參與首顆原子彈研究 專家宋家樹逝世

宋家樹

【本報綜合報道】中國工程物理研究院周一發布消息，中國共產黨黨員、中國科學院院士、金屬物理學家、中國工程物理研究院研究員宋家樹因病醫治無效，周日在北京逝世，享年93歲。他曾參與第一顆原子彈、氫彈核心部件關鍵技術攻關，為中國核武器事業、人才培養作出重要貢獻。

宋家樹出生於湖南長沙，祖籍安徽舒城，1954年於東北人民大學（今為吉林大學）物理系畢業並留校任教，1958年在該校研究生畢業。他1960年在二機部北京第九研究所（中國工程物理研究院前身）工作，歷任二二一廠102車間副主任，國營九○三廠副總工程師、副廠長兼總工程師，核工業部軍工局總工程師，核工業總公司軍用部總工程師，中國工程物理研究院科技委委員、顧問，並於1993年當選中科院院士。

長期致力研究特種材料 宋家樹長期致力於特種材料研究，在裂變材料成分控制、核材料工藝、同位素交換方法等方面進行系統的開創性研究，解決關鍵技術及製造工藝問題。他於1980年代中期，組織開展核軍備控制科學技術研究，是中國核軍備控制科技領域的開拓者、核軍控核查技術奠基人。