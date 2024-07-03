上合會議哈薩克開幕 中國將接任主席國

【本報綜合報道】上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，昨日至周六在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行。阿斯塔納峰會後，中國將接任上合組織2024至2025年輪值主席國，是相隔7年中國再次擔任主席國。

白羅斯勢加入 與會的上合組織成員國元首將在峰會期間，廣泛討論機構變革與擴員、經貿、人文領域合作等話題。峰會亦將通過關於打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的合作綱要，並討論上合組織禁毒戰略。據報道，今次峰會預計將迎來一個上合組織新成員，今年3月俄羅斯和白羅斯方面均已透露白羅斯將加入上合組織的消息。

哈薩克斯坦外交部對外政策研究所所長、上合組織前秘書長努爾加利耶夫接受內地媒體專訪時表示，上合組織在全球安全體系中發揮重要作用，希望成為上合組織成員國、觀察員國和對話夥伴的國家不斷增多。他又指，中國對上合組織發展及發展進程的關注極重要，該組織在政治、經濟、文化、人文等諸多領域得以快速發展，離不開中方支持。