華留學生遇襲 中方向新西蘭提交涉

【本報綜合報道】一名中國男留學生日前在新西蘭奧克蘭坐巴士期間，被一名陌生女子用種族歧視言語辱罵並用鐵棍毆打，導致面部傷勢嚴重。中國駐新西蘭大使館昨日指，使館代理首席館員葉素公參約談新西蘭外交貿易部禮賓司負責人，就上述遇襲案和中國遊客或遭警方不公正執法事件提出交涉。

要求盡快拘罪犯

葉素表示，中方高度重視維護中國公民生命財產安全和合法權益，對有關案件表示嚴重關切，強烈譴責案犯不法行為，敦促新西蘭做好受傷中國公民醫療救治等工作，務必全力偵辦案件，盡快將罪犯繩之以法。中方要求新西蘭對有關事件展開調查，還原事實真相，並採取一切必要措施保護在新西蘭的中國公民人身安全及合法權益，為他們的生活、學習、工作創造安全、公平、非歧視性環境，與中方一道為兩國人員往來創造良好條件。紐方表示對此高度重視，並已為受害者提供必要協助，警方正積極調查，並將及時向中國使領館通報有關進展。