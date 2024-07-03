捨命救日母子 蘇州女工追思會舉行

【本報綜合報道】江蘇蘇州校巴女工胡友平上月24日為救一對日本母子，阻止持刀男子傷人，期間遭連捅多刀不治。胡友平的追思會昨日上午在蘇州高新區舉行，市委書記劉小濤向胡友平家屬代表頒發「蘇州市見義勇為模範」證書，市委副書記、市長吳慶文宣讀授予決定。蘇州高新區同時向事件中不顧安危共同制服疑犯的3名市民，授予「見義勇為人員」稱號。

胡友平家屬及生前友好、民眾代表、市、區領導及相關部門負責人、醫療救治團隊代表、市見義勇為基金會代表、在蘇外籍友人代表，在追思會上緬懷胡友平的義舉。與會人員莊嚴肅立，向胡友平遺像默哀致敬。胡友平生前同事、朋友追憶了她生前樸素而閃光的點滴，講述她在平凡崗位上的不平凡人生。

市政府設基金紀念 在場民眾逐一向遺像獻花，向胡友平揮淚痛別。報道指出，胡友平直面生死，阻止惡行，扶弱救危，以平凡之軀行英雄之舉，保護了同胞和外國友人的生命安全，為弘揚社會正氣樹立了標杆。蘇州將設立「友平見義勇為基金」，更好地紀念和向她致敬，希望持之以恒建設一個開放包容、守望相助的城市。

胡友平