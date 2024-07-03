日本貿易代表團訪京 談及蘇州襲擊
【本報綜合報道】日本國際貿易促進協會代表團周一訪問北京，由前眾議院議長河野洋平擔任團長，與中國國務院副總理何立峰舉行會談，磋商推動雙邊關係穩定化。鑑於中國修訂的《反間諜法》加強打擊間諜，江蘇蘇州上月又發生日本母子遭持刀襲擊事件，河野對參與經濟往來的日本公民的安全表示擔憂。
何立峰盼日擴對華投資
該協會是旨在促進對華友好和加強經濟關係的日中友好七團體之一，今次代表團有87人，以日企高層為主，還包括眾議員橋本岳。該團消息人士透露，河野會上談到日本公民在華被拘留的問題，認為這是日本人對在華投資猶豫不決的主因，並指出如能提高法律解釋的透明度，就會為經濟交流帶來安全感。他提到蘇州襲擊事件，呼籲中方調查真相，並表示希望弄清楚日本人是否成為目標，同時再呼籲恢復日本人赴華的短期停留免簽措施。
何立峰強調，蘇州事件是一次「偶發事件」，否認日本人成為目標可能性。他重申兩國發展經濟關係十分重要，希望日方進一步擴大對華投資，日本國際貿易促進協會更好發揮橋樑紐帶作用，繼續做中日友好的踐行者。何立峰同日另會見瑞士聯邦委員兼經濟和教研部長帕姆蘭，稱中方願與瑞方深化拓展經貿領域務實合作，提升貿易投資自由化便利化水平。
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