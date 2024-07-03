兩華企高層 赴菲遭綁架斷魂

其中一人為港上市公司員工 中方促盡快擒兇 兩名中國醫療器械公司高層人員傳出上月在菲律賓遭綁架撕票遇害，內媒報道指，其中一人為港股上市公司潤邁德公司的國際營銷總監，另一人為心血管醫療器械的經銷商，兩人在歐洲某行業大會上認識自稱菲律賓業務代理商，相約赴菲拓展業務而出事，疑為「連環設套」案件。中國駐菲使館昨日敦促菲方，盡快緝拿並嚴懲兇手。

其中一受害者家屬已付330萬 周一傳出蘇州醫療科技公司國際營銷總監夏軻孚，因不幸遭遇綁架案於上月24日在菲去世，終年39歲；另一名遇害者則為美國華裔男子孫靖。夏男前公司北京某醫療裝備有限公司工作人員透露，相關死訊屬實，的確在菲遭綁架遇害。另有人透露，綁匪曾向兩人家屬索要2,500萬元（人民幣‧下同，約2,715萬港元）贖金，其中一名受害者的家屬向綁匪支付300萬元（約330萬港元）贖金，但綁匪仍然撕票，當地警方已介入調查，暫未透露案情進展。遇害者家屬稱，周一上午已在北京舉行追悼會，正帶骨灰回老家安葬。

菲媒報道稱，夏男今年5月在法國巴黎歐洲心血管介入會議上，與同樣參展、在中國從事醫療器材生意的孫男認識。夏男經孫男介紹認識自稱是菲律賓Meder醫療器材公司的經銷商「李娜」，並受邀於上月共同赴菲洽談生意。受害者家屬表示，會談期間李娜提及公司老闆是菲律賓著名的福建商人，主要做房地產業，又聲稱老闆因有助菲律賓新總統上台，獲政府醫療器械採購的機會。夏孫兩人上月20日一同從北京出發乘坐菲律賓航空公司PR359次航班飛往馬尼拉機場，晚上抵達，但手機隨後一直無法聯繫，僅用微信回覆。兩人的家屬翌日均收到綁匪電話，其中得知夏男已受傷害，遂向中國警方報案。

美國華裔男亡 FBI夥中菲調查 中國駐菲使館指，日前接到一名中國公民在菲遭綁架的報案，立即啟動應急機制，全力開展營救。使館協助家屬向菲警反綁架局報警，兩國開展執法合作，中方通過外交渠道向菲方提出交涉，要求盡快解救人質，惟該中國公民最終遇害，一同被害的還有一名美籍華人。華使館向兩名遇害者表示哀悼，嚴厲譴責兇手，向遇害中國公民家屬提供領事協助，從多層面就此案再向菲政府高層和有關部門提交涉，敦促菲方加大辦案力度，並再提醒來菲中國公民切實提高安全防範意識。中國外交部昨日證實，遭綁架遇害者包括一名中國公民。中國公安部、美國聯邦調查局正配合菲方調查。本報綜合報道