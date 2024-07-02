黎巴嫩以軍葬地 中東戰後或重生

以色列總理內塔尼亞胡已批准以軍對真主黨的作戰計劃，以軍大約需要幾個星期的調動，便可出兵戰鬥。美國反對，但加強游說以色列政府，卻仍改變不了後者的戰爭計劃。無論出自何種原因，內塔尼亞胡政府是決意攻打真主黨，並已從加薩撤回部隊，充實北方攻守的部署。現時只差的是在作戰準備完成後便大舉出擊，抑或是提早先發制人作閃電戰。

即使在全面戰爭未開啟的時候，以軍與真主黨已相互大肆攻擊對方陣地。到現時，真主黨發射導彈、炮彈攻擊以色列的數量已超過哈馬斯，顯然真主黨已成為與以軍作戰的主力。或許正因如此，以軍把真主黨視作最大敵人，寧願放下哈馬斯，也要與真主黨決一死戰。

鬥真主黨難以取勝 外國傳媒對以軍攻真主黨的勝算並不看好，因為有2006年以軍敗退黎巴嫩南部的例子。以色列私立大學Reichman剛出了一個研究報告，指以色列與真主黨之戰不可能有勝算。它簡單比較說，2006年34天的戰爭裏，真主黨每天只發射117枚火箭炮等；現時真主黨的力量將會是每天2,500至3,000枚，規模極其龐大，以色列的防空力量實在難以阻截。2006年真主黨的導彈只及以色列的海法港，今天以色列全境都在真主黨的炮火覆蓋下，無處可避。報告指出，單是以軍與真主黨在黎巴嫩南部之戰便難以取勝，全面戰爭下，以色列與黎巴嫩會同遭嚴重的摧毀。

而在真主黨以外，以軍還要面對南方的哈馬斯、也門叛軍青年運動（即胡塞武裝），以及西面的伊拉克、敍利亞地方武裝。真主黨有3萬至5萬軍隊，據稱可動員10萬人，還有其他地方武裝。以軍補充有限，後勤不足，戰線過大，怎樣打持久戰？閃電戰也沒法消滅敵人，反成拉鋸戰，更有利有着廣大阿拉伯國家支持的真主黨等。

美國說會支持以色列，但美軍在中東駐兵不足一萬人。即使海空介入，仍要防伊朗的同樣介入。伊朗已警告，若全面戰爭，以色列將面對整個伊朗系統在中東力量的攻擊。美軍出兵，伊朗亦會出兵。除非以軍潰敗，相信美軍才會出動守衞以境，阻阿拉伯聯軍進據，但屆時戰爭未必可止，美軍亦會被襲。

依以色列這份報告的分析，2006年以軍敗，今天全面戰爭，會敗得更徹底。攻黎巴嫩不成，以境亦會淪陷，以色列將面對滅國之大危機。

研究院院長 陳文鴻