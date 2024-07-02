波音787客機遇氣流急降巴西 30人頸椎面胸受創

【本報綜合報道】西班牙歐洲航空公司（Air Europa）一架波音787夢想型客機，昨日從西班牙馬德里飛往烏拉圭首都蒙得維的亞途中遇上強烈氣流，被迫緊急降落巴西東北部的納塔爾國際機場，最少30名乘客受傷。

原定西班牙飛烏拉圭 納塔爾國際機場表示，涉事航班載有325名乘客，於當地時間周一凌晨2時32分，因遇上強氣流顛簸，向機場請求緊急迫降。客機降落後，當地醫療急救機構接收了至少30名乘客，當中超過10人被送院，傷者大都是頭部受傷，有人頸椎骨折、面部和胸部受傷。

歐洲航空公司發表聲明指，該航班由於「遇到強氣流並出於安全原因」改道納塔爾，並指7名乘客因不同程度的傷勢需要治療，另有多名乘客受輕傷。