波音擬達認罪協議 罰19億受監督了事

波音737 MAX客機2019年在埃塞俄比亞發生嚴重空難。（Getty Images圖片）

屢現事故涉嫌欺詐 家屬不滿促官駁回 美國飛機製造商波音公司涉嫌違反與美國司法部達成的737 MAX系列客機空難延期起訴協議，美媒周日披露司法部將對波音提出刑事指控，波音需決定認罪抑或進入訴訟程序。空難家屬代表律師則指，波音將與司法部達成認罪協議，罰款2.436億美元（約19億港元）和接受監督。

需周末前作決定 知情人士透露，司法部欺詐部門和德州北區檢察官辦公室的官員周日與空難家屬及其律師開會，潛在認罪協議內容包括要求波音在2021年按和解條款已支付的2.436億美元罰款基礎上，額外支付同等數額的刑事罰款，以及聘請一名為期3年的企業監督員。波音需於本周末前決定是否接受認罪協議。

空難家屬的代表律師卡塞爾（Paul Cassell）指摘上述對波音來說是「甜蜜的認罪協議」，不會以任何方式承認波音的罪行殺害了346人，家屬對司法部不打算重罰波音感到非常不滿和憤怒，準備要求法官駁回協議。

波音737 MAX系列客機分別於2018年在印尼、2019年在埃塞俄比亞發生兩宗嚴重空難，合共造成346人死亡。波音於2021年與美國司法部達成延期起訴協議，但波音飛機近日爆出多宗安全問題，司法部認定波音違反和解條款，涉嫌構成欺詐罪名。本報綜合報道

波音737 MAX 8系列客機早年發生多宗事故。