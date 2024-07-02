菲漁船南海遇險釀2傷 中方施援

【本報綜合報道】菲律賓與中國有主權爭議的南海黃岩島一帶海域，日前有菲律賓漁船引擎爆炸，菲律賓海岸防衞隊周日證實中國海警船當時派出兩艘充氣艇提出協助漁船，而事故造成兩名菲律賓漁民燒傷。菲媒形容，今次是中方罕有地伸出援手。

菲律賓海岸防衞隊發言人巴利洛（Armando Balilo）證實，中國海警船和解放軍海軍艦艇當時尾隨辛丹甘號到達事故位置，菲方通報漁船爆炸情況後，中方停止騷擾。巴利洛指，中國海警派出兩艘剛性充氣艇，提出向事故漁船提供幫助。他強調在救援行動中拯救生命非常重要，需要溝通並擱置分歧，尤其是涉及領土爭端。菲方正調查漁船引擎爆炸原因，辛丹甘號已把漁船拖向更安全的蘇碧灣水域，料昨抵達。