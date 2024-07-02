勸退拜登呼聲高 家人支持續參選

辯論後45%民主黨選民冀換將 美國總統拜登於首場總統選舉電視辯論表現差勁，最新民調顯示。有45%受訪的民主黨登記選民認為，81歲的拜登應該退選讓賢。美媒指拜登周日到大衞營與第一夫人吉爾及兒孫相聚，討論了競選前景，家人們都認為他應繼續參選，並把責任歸咎於協助拜登準備辯論的幕僚。

報道引述知情人士指，家人們都知道拜登的辯論表現相較前總統特朗普來說是很差，但拜登仍可展示他有能力治理國家多4年。最支持拜登繼續競選的是其子亨特，亨特希望美國人見到他所認識、鬥志旺盛及掌握事實的父親，而非在辯論台上步履蹣跚和衰老的形象。其他家人嘗試研究如何幫助拜登，一名孫輩提出可參與更多競選工作，接觸社交平台的有影響力人士。

將責任歸咎競選幕僚 他們亦把矛頭指向拜登的競選幕僚，包括總統高級顧問鄧恩（Anita Dunn）、拜登的私人律師鮑爾（Bob Bauer）、前白宮幕僚長克雷恩（Ron Klain），質疑為何克雷恩讓拜登記大量數據，又覺得拜登明明曬黑了，在辯論時的化妝卻顯得他臉色蒼白。

不過，拜登和吉爾沒有對幕僚感不高興，拜登仍然信任鄧恩、鮑爾、克雷恩等人。在辯論後，拜登多次致電克雷恩等親信、重要的民主黨金主和黨友探問輿論走向，並非為是否繼續參選尋求意見。他的競選團隊周一傍晚將與全國籌款委員會開視像會議，內部人士指穩住捐款者基礎是拜登繼續參選的關鍵。

周日公布的一項民調顯示，有72%受訪者認為拜登的心理和認知健康狀況不適合擔任總統，較對上一次調查的65%上升7個百分點。只有49%受訪的登記選民認為其共和黨對手、78歲的特朗普有相同情況。有報道指，拜登差勁的表現令民主黨內部出現「換將」雜音。

獲民主黨要員力挺 不過，多名民主黨重要人物周日受訪時力挺拜登，其中眾議院民主黨領袖杰弗里斯形容，拜登即將重振聲威；前眾議院議長佩洛西則指，不應以一場辯論作判斷。被視為拜登潛在替代人選之一的喬治亞州參議員沃諾克強調，拜登絕不應該退出選戰；特拉華州參議員庫恩斯則稱，拜登是唯一能擊敗特朗普的民主黨人。本報綜合報道