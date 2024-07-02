7月2日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月02日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
塞納河水質仍不宜辦泳賽
距離法國巴黎奧運開幕只有不足一個月，塞納河將舉行公開水域游泳賽事和鐵人三項賽游泳部分。然而，巴黎市上周五發表的最新水質檢驗顯示，塞納河的腸球菌及大腸桿菌含量，都超出國際泳聯要求的標準。報告指，當地持續暴雨令塞納河水質不理想，預料稍後天氣好轉、水位下降後，可加速細菌分解。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240702-0702_00180_009/塞納河水質仍不宜辦泳賽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc