兩岸國際

塞納河水質仍不宜辦泳賽

距離法國巴黎奧運開幕只有不足一個月，塞納河將舉行公開水域游泳賽事和鐵人三項賽游泳部分。然而，巴黎市上周五發表的最新水質檢驗顯示，塞納河的腸球菌及大腸桿菌含量，都超出國際泳聯要求的標準。報告指，當地持續暴雨令塞納河水質不理想，預料稍後天氣好轉、水位下降後，可加速細菌分解。（綜合報道）
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