面臨恐襲 多個駐歐美軍基地提升警戒

【本報綜合報道】美國官員於周日透露，由於美國軍事人員或設施面臨恐怖襲擊風險，美軍駐歐洲的多個基地當日起提升警戒級別至第二高。五角大樓指出，由於多種因素可能影響駐紮在歐洲戰區的美軍及其家屬的安全，美國歐洲司令部必須在夏季保持警戒。

或收到情報針對人員設施 涉事基地包括美國歐洲司令部總部所在的德國斯圖加特美軍駐地，警戒級別已提升至部隊保護狀態「Charlie」等級，這種狀態適用於發生事件或收到情報表明可能發生某種形式的恐怖行動或針對人員或設施的情況。一名駐紮在歐洲基地的美國官員表示，至少10年沒有見過這種威脅級別，這通常意味美軍收到「主動可靠的威脅」。

目前未知是甚麼情報觸發警戒升級，美國歐洲司令部發言人丹‧戴（Dan Day）拒絕評論具體的部隊保護等級，僅指美國歐洲司令部正在不斷評估影響美國海外軍事社區安全的各種因素，作為這項努力的一部分，美軍經常採取額外措施來確保軍方人員安全。他補充，美國歐洲司令部不斷監控安全環境，以確保其人員了解情況並處於最佳狀態，以確保個人、家人和親人的安全。與往常一樣，美國歐洲司令部建議歐洲戰區的人員時刻保持警覺。