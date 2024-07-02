法國大選 首輪投票極右領先 馬克龍賭局敗相現

國民聯盟有望席位激增成最大黨 法國國民議會選舉首輪投票周日結束，票站調查顯示，由瑪琳勒龐領導的極右國民聯盟以34%的得票率領先，左翼聯盟新人民陣線得票29%。作出政治豪賭的總統馬克龍，其領導的中間派聯盟僅以20.5%至23%的得票率排第3。有民調推算，國民聯盟有望在議會577席中取得230至280席，較現時的88席大幅進帳，並一躍成為國會最大黨。

投票率逾6成半創新高 執政黨在上月的歐洲議會選舉中大敗，馬克龍隨即宣布解散國民議會，提前大選，被形容為政治豪賭。首輪選舉投票率約66%，較2022年的對上一次選舉高出20個百分點，也創下27年來新高。今次國民議會選舉由各政黨4,000多名候選人，角逐577個議席。在第一輪投票，得票過半數的候選人直接當選，否則得票率達12.5%的候選人，將在本月7日進行的第二輪投票決勝負。

大批國民聯盟的支持者在巴黎的總部慶祝，瑪琳勒龐向支持者發言，指馬克龍集團在首輪投票幾乎全軍覆沒，形容是民主發出的聲音，呼籲選民在第二輪投票繼續支持國民聯盟，令他們贏得議會絕大多數議席，籌組新政府。年僅28歲、有望成位下任總理的國民聯盟主席巴爾代拉表示，投票結果為國家帶來前所未有的希望，又承諾如果成功執政，會成為所有法國人的總理。

馬克龍呼籲選民阻止國民聯盟和極左政黨贏得選舉。現任總理阿塔爾形容，極右翼政黨已經站在權力的門口，呼籲所有選民不要投票給國民聯盟。左翼不屈的法蘭西黨黨魁梅朗雄亦呼籲選民不要投票給極右政黨。分析指，雖然馬克龍的中間執政聯盟失利，但仍可與新人民陣線結盟、以對抗國民聯盟。惟合作能否成事，仍要視乎雙方能否協調一些分薄票源的候選人退出。最終下輪選舉形勢會否朝有利國民聯盟的方向發展，仍要拭目以待。

另有法媒認為，馬克龍在許多問題上的強硬立場，加上故步自封的心態，導致他在政治上愈來愈孤立，造就了今日的敗局。馬克龍過去不少舉動曾讓國內民眾感到不滿，包括把法定退休年齡從62歲提高到64歲，以及在俄烏戰爭發生後繼續與俄羅斯總統普京接觸，國內極右勢力亦因此趁機抬頭。

法國對烏支持或減少 歐洲議會前綠黨黨團領袖科恩-本迪特（Daniel Cohn-Bendit）表示，馬克龍的問題在於他堅信自己是對的。已故里昂前市長科隆生前對馬克龍的批評則更為直接，他形容馬克龍傲慢，他的政府亦缺乏謙遜。馬克龍過去曾堅定支持烏克蘭，不僅堅持向烏克蘭提供武器，更聲稱不排除向烏克蘭派兵的可能性。美媒分析指，法國極右翼勢力若在未來上台，法國未來在俄烏戰爭上未必會如同目前一樣支持烏克蘭，北約的重要性亦會被削弱。本報綜合報道