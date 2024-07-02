傳劏房坐廁後地鋪床 居委會稱內容不實

【本報綜合報道】內地早前有博主拍片介紹上海一間月租300元（人民幣‧下同，約330港元）劏房，坐廁後面便是地鋪床，並稱單位由一名網約車司機租下。該博主又指，該劏房業主遭舉報後，已拆除設施，租客已搬走。惟上海松江區九亭鎮人民政府近日表示，當地居委會走訪發現，涉事單位拍攝內容不實。

內媒周日（6月30日）報道，涉事單位處於繁華苑南區，以樓高三或四層單幢別墅為主。松江區九亭鎮人民政府指，涉事單位除了廁所外，還有睡房，可放下兩張床、櫃、書桌等；網傳影片中廁所後方位置實為儲物空間。

屋苑物業管理人員表示，屋苑的樓房為自建房，有高度限制，單位內一般有房間、廁所等，多為一夫一妻居住。對於網傳劏房，該物業管理人員否認有這樣的情況。屋苑業主盧女士透露，一幢別墅總共可劏出逾20個單間，租客不乏鐘點工、保安，也有附近做生意人士。她指，一樓租金大多逾千元，頂樓閣樓價格較低也要600元（約644港元）或800元（約859港元），但未聽過月租300元（約330港元）。