賞高山草甸遇雷擊 一死一傷
【本報綜合報道】河北省張家口市蔚縣一處可觀賞高山草甸的網紅打卡地上周六（6月29日）發生雷擊事件，造成兩名行山人士一死一傷。內媒周日指，事發當日氣象部門曾發布雷電黃色預警信號。
氣象部門曾發雷電預警
來自北京的行山客栗先生指，上周六下午3時50分左右，麻田嶺突然下起雷陣雨，有兩名行山人士被雷擊中。有民眾稱，當天天氣確實不好，原本14公里的路程只走了9公里便返回，沒有看到雷擊發生，但下山時看到救護車。另有人指當日有冰雹，自己也曾被困樹林，而事故發生的地點在樹林前，海拔較高，周圍開闊，無任何遮擋物，救援人員說事件可能是手機或雨傘導致。參與救援蔚縣草溝堡中心衞生院人員透露，其中一名死者是53歲的北京遊客。
蔚縣氣象台於上周六上午9時15分發布雷電黃色預警信號，當時指預計6小時內當地全部鄉鎮受分散性雷電天氣影響，個別鄉鎮可能伴有雷暴大風、冰雹、短時強降雨等強對流天氣。氣象台於同日下午2時許和晚上8時許再發布雷電黃色預警信號，直到當晚11時52分解除。
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