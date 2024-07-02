賞高山草甸遇雷擊 一死一傷

氣象部門曾發雷電預警

來自北京的行山客栗先生指，上周六下午3時50分左右，麻田嶺突然下起雷陣雨，有兩名行山人士被雷擊中。有民眾稱，當天天氣確實不好，原本14公里的路程只走了9公里便返回，沒有看到雷擊發生，但下山時看到救護車。另有人指當日有冰雹，自己也曾被困樹林，而事故發生的地點在樹林前，海拔較高，周圍開闊，無任何遮擋物，救援人員說事件可能是手機或雨傘導致。參與救援蔚縣草溝堡中心衞生院人員透露，其中一名死者是53歲的北京遊客。