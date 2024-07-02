偏早偏強汛情抵 21省區571河越警戒水位

逾1.6億援助金支持公路搶修 內地水利部專家周日指，與往年相比，今年汛情偏早偏強，入汛以來主要河流共發生11次編號洪水，廣東、廣西、江西、湖南、福建、黑龍江等21個省區共571條河流發生超警以上洪水。為支持汛期水毀公路應急搶通，中央上月已先後向11省區市下達1.5億元（人民幣‧下同，約1.63億港元）援助資金。

珠江流域北江、韓江、東江4月份已形成6次編號洪水，較常年偏早兩個月，其中北江第1號、第2號洪水分別為1998年有紀錄以來最早的編號洪水和特大洪水。近日，珠江流域西江、長江流域中下游幹流部分江段相繼超警。

入汛以來已11次編號洪水 截至上周六上午8時，內地29條河流發生超警以上洪水，其中5條河流超過保證水位。長江中下游幹流九江、南京江段及鄱陽湖水位超警；長江流域洞庭湖湖區、鄱陽湖湖區及太湖周邊河網區有29站水位超警；珠江流域西江第3號洪水洪峰已經通過梧州江段。

本輪降雨將持續至今日，強降雨區穩定維持在長江、太湖及珠江流域西江。長江幹流蓮花塘以下江段及太湖將超警，珠江流域西江幹流將再次迎來洪水過程。本月長江中下游、黃河中下游、淮河、沂河、沭河、海河流域漳衞河及子牙河、松花江、第二松花江、遼河等可能發生較大洪水。水利部已緊急增派4個工作組赴長江流域指導做好強降雨防範應對工作，而財政部會同交通運輸部分別下達1.05億元（約1.14億港元）和4,500萬元（約4,900萬港元），支持廣東、廣西、浙江、福建、江西、湖南、貴州、安徽、湖北、重慶、黑龍江等省區市全力處置因山泥傾瀉、路基坍塌等引起的公路損毀和阻斷，做好汛期災損公路搶通保通。本報綜合報道