白狼未違政治獻金法 其他罪維持囚8個月

張安樂

【本報綜合報道】台灣台北市地檢署早前起訴綽號「白狼」的中華統一促進黨總裁張安樂收受政治獻金未如實申報。台灣高等法院昨日二審駁回控辯雙方上訴，裁定張安樂未違反政治獻金法，其他罪名則維持判刑8個月，可易科罰金。

可易科罰金 檢方指控，張安樂2006年違法收受他人捐贈209萬元（新台幣‧下同，約50萬港元）政治獻金，並涉嫌偕兒子張瑋私自挪用「華夏大地」旅行社1,389萬元（約333萬港元），及侵佔224萬港元團費收入。張瑋夫婦另把張安樂當成旅行社薪資人頭逃稅，並利用旅行社租用10輛車輛供中華統一促進黨免費使用3年多，卻未申報為政治獻金，反而作為營業支出，涉嫌逃漏營所稅。

台北地方法院早前認定張安樂涉及幫助逃漏稅、偽造文書，合併判刑8個月，可易科罰金24萬元（約5.7萬港元）；張瑋囚4年1個月；張瑋妻子王姝茵囚3年10個月。台灣高等法院周一改判王姝茵緩刑4年、義服勞務80小時，另須參加3場法治教育；並駁回其餘上訴。