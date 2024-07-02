京企液體運載火箭試射失敗

1.5公里外墜落

試射過程中，一子級火箭正常點火，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，升空後箭上電腦主動關機，火箭墜落在距離試射台西南方1.5公里的深山中。北京天兵科技指試射地點遠離鞏義市區，發射前已與當地政府聯絡並提前撤離周邊人員，公司將盡快完成故障歸零，組織新產品的生產和試驗。鞏義市應急管理局通報，因試驗故障，箭體散落在安全布控區內，引起局部區域着火。安全布控區在大山深處，遠離居民區，火勢已完全撲滅。