台3廟收囤彈藥公文 國防部澄清

【本報綜合報道】台灣苗栗縣銅鑼鄉、公館鄉至少3座廟宇收到軍方公文，要求簽訂「彈藥預囤點支援協定書」，民眾憂慮戰爭即將爆發而人心惶惶。國防部後備指揮部周日澄清，只是程序演練，不會實際放置彈藥。

僅程序演練 沒放彈藥 苗栗縣後備指揮部上月17日發出公文，指苗栗縣後備旅彈藥預囤點自當月1日起，於預期戰爭衝突前，將由新社分庫前運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。消息一出後引起地方民眾議論，有人擔心是否將發生戰事。有人更質疑廟宇經常燒金紙、放鞭炮，根本不適宜存放彈藥。國防部後備指揮部回應有關報道，指出是考量戰時需求，規劃結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並無實質放置彈藥，後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。

後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將表示，此舉是搭合漢光演習演練戰時利用各地民間設施的項目之一，實際上演習期間不會真正囤儲彈藥。對於公文是否等於暴露戰時彈藥囤儲位置。胡瑞訓解釋，軍方自然不會只設一個囤儲點，而是先普遍尋找可能地點；即使業主願意配合而列入可用場地名單，也不代表戰時必定使用。