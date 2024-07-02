模擬攻擊 新疆靶場放美戰機模型

料目標為駐日基地 為台海危機準備 網上近日流傳衞星圖片顯示，中國大陸解放軍在新疆沙漠靶場放置美國戰機模型，進行模擬攻擊訓練。由於最接近大陸的相關美軍機型部署地點是駐日美軍基地，台媒昨日憂慮解放軍訓練攻擊日本，為台海危機爆發做準備。

社交網上月起流傳今年5月29日拍攝的衞星圖片，可見新疆南部塔克拉瑪干沙漠靶場停放20架戰機模型，外形與美軍F35隱形戰機和F22戰機相似。部分戰機模型受攻擊熏黑損毀，模擬基地跑道上也有爆炸痕迹。發相的博主指，解放軍空軍機師可能正練習轟炸美國F35和F22模型。

台續偵獲13架次解放軍艦機 台媒指，日本沖繩嘉手納空軍基地部署F22戰機，而日本山口縣岩國航空基地部署F35戰機，兩者均在有「航母殺手」之稱的東風26中程彈道導彈和東風17高超音速彈道導彈射程內。台媒認為，解放軍假想台海危機作戰範圍已擴大到嘉手納空軍基地及岩國航空基地。美媒早前曾報道，今年1月衞星圖片顯示塔克拉瑪干沙漠靶場設有美軍航空母艦福特號的模型，估計也是解放軍假想目標。

另外，台灣國防部昨日公布，至當日清晨6時前24小時內，偵獲6架次解放軍軍機和7艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中有兩架次解放軍直升機現蹤台西南、東南部空域，距離台灣鵝鑾鼻僅38、95海里。

台空軍前副司令張延廷表示，現在台灣民眾已見怪不怪、習以為常，這就是大陸對台灣的心理戰略，讓台灣百姓能夠接受大陸在台灣周邊的海上或空中活動，這就是心理戰，對台灣來說是非常大的警訊。他指摘政府沒有抓到主軸，應該加強敵情教育。

在此之前，解放軍軍機亦曾出現在在台灣鵝鑾鼻周圍。據台國防部周日公布，上周六清晨6時至周一清晨6時，有5架次解放軍軍機逾越中線進入台灣北、中、西南、東南空域，最近曾離鵝鑾鼻僅35海里、離基隆44海里。本報綜合報道