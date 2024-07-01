拜登難承受挫敗 大選前不會停火

6月23日是俄羅斯東正教慶祝聖神降臨的節日，烏克蘭當天發射5枚裝有集束彈頭的美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）導彈，對克里米亞半島塞瓦斯托波爾市實施攻擊，造成逾百人死傷，死者中包括兒童。烏克蘭政府事後宣稱，克里米亞早被認定是軍事目標。

美國防部發言人賴德其後嘗試撇清關係，指美方沒有參與事件。當被記者問及是否有和政府簽訂合約的軍工企業僱員，在烏克蘭主導操作美國武器裝備，參與攻擊活動，賴德不予回應。

美國中央情報局（CIA）前官員吉拉爾迪（Philip Giraldi）指出，這次襲擊使用了美國導彈及衞星制導，甚至要由美國軍事人員操作，不可能沒有美方介入。而華府支持烏克蘭用集束彈殺害平民的恐怖主義手段，是對俄羅斯進一步升級的挑釁，是更推近核戰邊緣。俄羅斯總統普京及外交部長拉夫羅夫，對今次事件強烈譴責，認為已經超過俄羅斯可以容忍的極限，華府要付出沉重代價。吉拉爾迪認為，莫斯科不會打擊北約國家如波蘭、羅馬尼亞的軍事目標，但美軍在歐洲公海上涉及協助烏克蘭攻擊的軍事目標，甚至是偵察衞星，都可能成為打擊對象。

升級俄烏及以巴戰事 另一方面，以色列軍隊最近在黎巴嫩南部鄉村，使用白磷彈施襲，造成平民死傷，美國政府亦脫不了關係。美國軍事專家早就認定，美軍一直在加薩支援以色列的種種軍事行動，美國空軍人員也在以色列空軍基地協助軍火的物流及管理。美軍家屬圈子亦指出，美軍已經派遣了5,000人到約旦，監視及對付巴勒斯坦和約旦任何攻擊以色列的軍事活動。這一切均顯示，拜登政府在金錢、情報、物流、管理等方面，正全面介入以巴戰事。目前形勢是內塔尼亞胡政府不會停火，全力對付哈馬斯及真主黨，直至以色列摧毀巴勒斯坦政權，建立猶太國。

拜登政府如今的策略，是在俄烏及以巴戰事中不會示弱，還要升級戰事以消耗俄羅斯和伊朗，起碼直至美國大選結束，否則烏克蘭、以色列任何一方敗北，將會是美軍敗退阿富汗醜劇的重演，暴露拜登政府軍事、外交的慘敗，也令美國聲譽受損，拜登肯定無法勝選連任。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻