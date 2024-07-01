美修改以巴停火方案 哈馬斯：談判無進展

【本報綜合報道】以巴停火和釋放人質協議談判停滯，巴勒斯坦回教激進組織在黎巴嫩的高級代表哈姆丹（Osama Hamdan）上周六表示談判沒有進展，哈馬斯仍然準備積極處理任何確保永久停火及以軍全面撤出加薩地帶的提議。

另一邊廂，美媒指拜登政府近日修改了三階段停火計劃的部分內容，主要涉及第8條，條款關於以色列和哈馬斯在首階段停火期間開始談判，為第二階段停火設定條件，包括在加薩達致「可持續平靜」。哈馬斯希望這部分的談判只聚焦以色列釋放在囚巴勒斯坦人的數量和身份，以方則想討論加薩非軍事化和其他問題。知情人士指，美方為條款擬訂新措詞是想彌合以色列和哈馬斯的分歧，同時推動再為中間人的卡塔爾和埃及施壓哈馬斯接受新方案。如果哈馬斯接受美國提出的新版本，就可以達成協議。