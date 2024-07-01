波音太空船故障 NASA認返航無期

【本報綜合報道】美國波音載人太空船「星際線」（Starliner）上月5日接載美國太空人威廉斯（Suni Williams）和威爾莫（Butch Wilmore）升空前往國際太空站，他們原定一周後返回地球，惟星際線氦氣洩漏和推進器故障，二人一直滯留太空站。美國太空總署（NASA）上周五指二人並非滯留太空，周三將測試星際線推進器，在完成測試前沒有太空人返航日期。

兩太空人滯留太空站

NASA商業載人計劃經理斯蒂奇（Steve Stich）表示，目前主要的問題是反應控制推進器和推進系統中的氦氣洩漏，這些都在星際線的服務模組上。當太空人在離開國際太空站返回地球時，服務模組將被丟棄並在重新進入大氣層時燒毀，所以氦氣系統和推進器無法返回地球進行故障分析，唯一能了解潛在問題的方法是在太空中調查。