全日空波音737客機氣壓急降 列重大意外 九霄速降逾1.5萬呎 11人身體不適

【本報綜合報道】全日空一架波音737-800型客機上周一從長崎機場前往中部國際機場期間，突然機艙氣壓急降觸發警報，機艙氧氣面罩掉落，一片混亂。事件造成7名乘客及4名機組人員身體不適，國土交通省上周三認定事件為「航空重大意外」。一名在機上的醫生聲稱事故導致他患上創傷後壓力症候群，經常在半夜驚醒。

國土交通省表示，涉事航班編號ANA372，上周一上午10時30在近2.5萬呎高空飛行時，機內增壓系統故障導致機艙氣壓突然下降。機長宣布緊急事態，飛機同時急降至9,800呎，氣壓隨即回復平穩，順利降落中部國際機場。目前未知客機載有多少人。

任醫生乘客確診創傷症候群

一名50多歲醫生乘客憶述，客機於早上9時半左右準時從長崎出發，由於當時剛下夜班，因此起飛不久他便睡着了。10時半左右，他因寒冷驚醒，看到氧氣面罩掉落，機內廣播通知乘客「飛機正在急速下降，請戴上氧氣面罩」。他因太緊張，戴面罩時手忙腳亂，最後用力拉才成功佩戴。他一度擔心飛機可能墜毀，所以在手機留下遺言，告訴家人「爸爸可能不行了，你們要好好相處，保持健康」。他一直認為自己的心理承受能力很強，但事後曾多次在凌晨驚醒，求助精神科後確診創傷後壓力症候群。